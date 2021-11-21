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Реновация в городах Ростовской области начнется в начале 2022 года

21 ноября 2021, 06:07
Фото: pixabay
В Ростовской области в начале следующего года начнется процесс выбора территорий для проведения реновации, сообщил глава Департамента архитектуры и градостроительства Глеб Мельников.

Существуют три вида комплексного развития — жилой и нежилой застройки, незастроенных зон. В начале следующего года привлекут застройщиков для реализации проектов.

«Это процесс может коснуться больших слоев общества, что станет причиной социального диссонанса. Развитие жилой застройки финансово наименее привлекательно из-за больших расходов, в том числе на снос жилья и расселение», — пишет Bloknot-rostov со ссылкой на слова Мельникова.

Он добавил, что согласие на реновацию старых кварталов должны дать не менее 66% владельцев жилья.

Ранее появилась информация, что для БСМП в Ростове-на-Дону построят новый корпус и современное приемное отделение.

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