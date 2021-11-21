Реновация в городах Ростовской области начнется в начале 2022 года

«Это процесс может коснуться больших слоев общества, что станет причиной социального диссонанса. Развитие жилой застройки финансово наименее привлекательно из-за больших расходов, в том числе на снос жилья и расселение», — пишет Bloknot-rostov со ссылкой на слова Мельникова.