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Центральный рынок Ростова завершил реконструкцию павильонов у Станиславского в ноябре

22 ноября 2021, 07:48
Фото: Блокнот Ростов
В Ростове-на-Дону на территории Центрального рынка завершились работы по реконструкции торговых точек, сообщает Bloknot-rostov.

Напомним, что весной произошел скандал из-за развешенных на рынке шортов, плавок и маек. На это указал сити-менеджер Алексей Логвиненко и уточнил, что сейчас не 1991 год, когда была возможна торговля подобным образом.

Тогда градоначальник говорил, что весящие на ларьках вещи являются неуважением к городу. После этого директор рынка Юрий Муковоз пообещал пообещал обновить ларьки.

Теперь работы завершились, а территория стала благоустроенной. Речь идет о ларьках, которые находятся вдоль трамвайных путей на улице Станиславского.

Ранее более 1 тысячи нарушений масочного режима выявили на потребрынке в Ростовской области.

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