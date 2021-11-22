Центральный рынок Ростова завершил реконструкцию павильонов у Станиславского в ноябре

Напомним, что весной произошел скандал из-за развешенных на рынке шортов, плавок и маек. На это указал сити-менеджер Алексей Логвиненко и уточнил, что сейчас не 1991 год, когда была возможна торговля подобным образом.
Тогда градоначальник говорил, что весящие на ларьках вещи являются неуважением к городу. После этого директор рынка Юрий Муковоз пообещал пообещал обновить ларьки.
Теперь работы завершились, а территория стала благоустроенной. Речь идет о ларьках, которые находятся вдоль трамвайных путей на улице Станиславского.