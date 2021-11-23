Минфин: Команда «Роснано» найдёт решение проблем компании

Как сообщает tass.ru со ссылкой на официальный комментарий главы Минфина РФ, «Роснано» в настоящее время максимально задействован в работе с портфелем. Обновленная команда, новые сотрудники на ведущих должностях в управлении по-новому смотрят на работу с основными активами — они уверенно прогнозируют, когда стоит выходить и как именно выходить. По словам министра, эта та стандартная работа, которую ждут от менеджмента под управлением нового совета директоров. Силуанов подчеркнул, что «Роснано» в качестве инвестиционной компании работает со своими активами, так как ее главное предназначение — направлять средства на реализацию активов, заниматься организацией производственных мощностей, запускать их работу, а потом выходить из них.
Глава ведомства указал, что именно такая работа сейчас и ведется «Роснано». Ранее стало известно, что в разработке у правительства находятся механизмы увеличения эффективности «Роснано», включая и проработку возможностей выхода из «исторического проектного портфеля». При этом указывается, что варианты увеличения эффективности работы организации исключают невыполнение ее долговых обязательств, которые подкреплены государственными гарантиями. В министерстве подчеркнули, что «Роснано» по-прежнему выполняет все взятые на себя обязательства.
«Роснано» полностью принадлежит государству. В группе «Роснано» числятся акционерное общество «Роснано», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Роснано», Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
Инвестирование группы помогло запустить работу 138 предприятий и центров научных разработок в 37 российских субъектах. 19 ноября появились новости о приостановке торгов «Роснано». Соответствующее решение было принято в рамках состоявшейся встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой поднимались вопросы о финансовых итогах деятельности госкомпании и предполагаемые направления реструктуризации в интересах кредиторов. Представители «Роснано» уже сообщили, что накопившийся долг и действующая финансовая модель организации нуждаются в корректировке, поэтому будет вестись работа над компромиссными вариантами развития ситуации, благодаря которым в будущем удастся избежать самых неблагоприятных сценариев. Руководство «Роснано» также подчеркнуло, что открытый диалог с кредиторами и прочими заинтересованными субъектами будет продолжаться.
В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ) является частью системы российских институтов инновационного развития.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из основных инструментов реализации государственной инновационной политики. Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования, оказания институциональной и информационной поддержки.