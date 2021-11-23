Минфин: Команда «Роснано» найдёт решение проблем компании

Как сообщает tass.ru со ссылкой на официальный комментарий главы Минфина РФ, «Роснано» в настоящее время максимально задействован в работе с портфелем. Обновленная команда, новые сотрудники на ведущих должностях в управлении по-новому смотрят на работу с основными активами — они уверенно прогнозируют, когда стоит выходить и как именно выходить. По словам министра, эта та стандартная работа, которую ждут от менеджмента под управлением нового совета директоров. Силуанов подчеркнул, что «Роснано» в качестве инвестиционной компании работает со своими активами, так как ее главное предназначение — направлять средства на реализацию активов, заниматься организацией производственных мощностей, запускать их работу, а потом выходить из них.