rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Порядка 300 млн рублей областной бюджет направил на реализацию инициатив жителей Дона

23 ноября 2021, 11:22
Фото: donland.ru
В Ростовской области в этом году реализовали 190 инициатив местных жителей в рамках программы «Сделаем вместе!», которую предложил губернатор Василий Голубев, сообщили в правительстве региона. Идеи нашли поддержку в сферах здравоохранения, физкультуры и спорта, отдыха, туризма, культуры, образования и безопасности.

Благодаря особому механизму финансирования (а инициативный проект может получить до 95% средств от своей стоимости из региональной казны) на Дону привели в порядок несколько мемориальных объектов.

Так, в хуторе Балко-Грузском отремонтировали стелу, установленную в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Фото: donland.ru

Сама стела располагается на аллее в центре населенного пункта. Со временем она стала нуждаться в обновлении, а рядом с ней разрушился асфальт.

Жители хутора отправили на конкурс заявку, чтобы обновить памятное для хуторян место. Она прошла конкурсный отбор. В результате облбюджет выделил субсидию в размере 400 тысяч рублей для проведения реконструкции. Еще 77,5 тысячи рублей собрали активисты, которые принимали участие и в самих работах. Из местного бюджета добавили 30 тысяч рублей.

Рабочие разобрали старые бортовые камни, тротуары и дорожки, выкорчевали пни. Постамент облицевали гранитной плиткой, также сделали бетонные тротуары и покрасили конструкции.

Проекты, связанные с увековечиванием памяти павших бойцов, осуществились по губернаторской программе и в других населенных пунктах. В хуторе Тюльпаны Заветинского района обновили «Аллею Славы», в поселке В Белокалитвинского районе памятники отремонтировали в п. Коксовом и с. Литвиновка. А в Новобатайской средней школе, что в Кагальницком районе, установили бюст героя ВОВ Анатолия Быкова и мемориальную доску.

На все 190 проектов областной бюджет направил 296 миллионов рублей.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00