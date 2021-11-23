Порядка 300 млн рублей областной бюджет направил на реализацию инициатив жителей Дона

Проекты, связанные с увековечиванием памяти павших бойцов, осуществились по губернаторской программе и в других населенных пунктах. В хуторе Тюльпаны Заветинского района обновили «Аллею Славы», в поселке В Белокалитвинского районе памятники отремонтировали в п. Коксовом и с. Литвиновка. А в Новобатайской средней школе, что в Кагальницком районе, установили бюст героя ВОВ Анатолия Быкова и мемориальную доску.