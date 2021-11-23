Порядка 300 млн рублей областной бюджет направил на реализацию инициатив жителей Дона

Благодаря особому механизму финансирования (а инициативный проект может получить до 95% средств от своей стоимости из региональной казны) на Дону привели в порядок несколько мемориальных объектов.
Так, в хуторе Балко-Грузском отремонтировали стелу, установленную в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Сама стела располагается на аллее в центре населенного пункта. Со временем она стала нуждаться в обновлении, а рядом с ней разрушился асфальт.
Жители хутора отправили на конкурс заявку, чтобы обновить памятное для хуторян место. Она прошла конкурсный отбор. В результате облбюджет выделил субсидию в размере 400 тысяч рублей для проведения реконструкции. Еще 77,5 тысячи рублей собрали активисты, которые принимали участие и в самих работах. Из местного бюджета добавили 30 тысяч рублей.
Рабочие разобрали старые бортовые камни, тротуары и дорожки, выкорчевали пни. Постамент облицевали гранитной плиткой, также сделали бетонные тротуары и покрасили конструкции.
Проекты, связанные с увековечиванием памяти павших бойцов, осуществились по губернаторской программе и в других населенных пунктах. В хуторе Тюльпаны Заветинского района обновили «Аллею Славы», в поселке В Белокалитвинского районе памятники отремонтировали в п. Коксовом и с. Литвиновка. А в Новобатайской средней школе, что в Кагальницком районе, установили бюст героя ВОВ Анатолия Быкова и мемориальную доску.
На все 190 проектов областной бюджет направил 296 миллионов рублей.