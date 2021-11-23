rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В частных школах Ростовской области вводят бесплатное питание с 1 января 2022 года

23 ноября 2021, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
школьная столовая
В Ростовской области с начала 2022 года будет введено бесплатное питание в частных школах наряду с государственными, это сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире одного из местных телеканалов.

Сообщается, что корректировки в закон об образовании уже были внесены, это поспособствует организации бесплатного питания для младших классов даже в частных школах региона. Начать реализовывать программу планируют с 1 января 2022 года.

Как отметил глава региона Василий Голубев, в декабре текущего года подпишут нормативно-правовой акт правительства Ростовской области. В бюджете субъекта эта сумма будет заложена.

Все, что нужно сделать руководству образовательных учреждений - предоставить информацию о количестве обучающихся, которые должны получать бесплатное питание.

Напомним, что до 2024 года в Ростове-на-Дону построят еще 19 школ.

Материалы по теме
На Левом берегу Дона в Ростове-на-Дону построят первую школуАэроэкспресс до Платова и новые школы в денежных новостях пятницы в РостовеВласти Аксая объяснили причину срыва строительства школы на улице Речников
#Новости#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00