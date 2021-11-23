В частных школах Ростовской области вводят бесплатное питание с 1 января 2022 года

Сообщается, что корректировки в закон об образовании уже были внесены, это поспособствует организации бесплатного питания для младших классов даже в частных школах региона. Начать реализовывать программу планируют с 1 января 2022 года.
Как отметил глава региона Василий Голубев, в декабре текущего года подпишут нормативно-правовой акт правительства Ростовской области. В бюджете субъекта эта сумма будет заложена.
Все, что нужно сделать руководству образовательных учреждений - предоставить информацию о количестве обучающихся, которые должны получать бесплатное питание.