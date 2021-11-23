В Ростовской области нашли останки четырех бойцов со времен ВОВ

Известно, что останки были найдены на полях битвы за Ростов. У бойцов не было обнаружено каких-либо документов, медальонов или подписанных вещей. Поисковики отряда гадают, кем могли быть эти солдаты.
«Кто они, брошенные в неглубокую воронку, четверо наших? Разведка? Штурмовая группа? Саперы? Увы, этого мы уже не узнаем», — пишут в социальной сети.
Также отмечается, что погибшие солдаты не дошли до немецкой траншеи около 30 шагов. Специалисты предполагают, что их накрыло угарным огнем замаскированной в лощине батареи.
Ранее сообщалось, что Франция огласилась перезахоронить казачьего поэта Туроверова в Ростовской области.