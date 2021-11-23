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В Ростовской области нашли останки четырех бойцов со времен ВОВ

23 ноября 2021, 11:36
Фото: vk.com/mius_front
В Ростовской области в ходе раскопок были найдены останки четырех бойцов времен Великой Отечественной войны, сообщает в социальных сетях сообщество «Миус-Фронт».

Известно, что останки были найдены на полях битвы за Ростов. У бойцов не было обнаружено каких-либо документов, медальонов или подписанных вещей. Поисковики отряда гадают, кем могли быть эти солдаты.

«Кто они, брошенные в неглубокую воронку, четверо наших? Разведка? Штурмовая группа? Саперы? Увы, этого мы уже не узнаем», — пишут в социальной сети.

Также отмечается, что погибшие солдаты не дошли до немецкой траншеи около 30 шагов. Специалисты предполагают, что их накрыло угарным огнем замаскированной в лощине батареи.

Ранее сообщалось, что Франция огласилась перезахоронить казачьего поэта Туроверова в Ростовской области.

#Новости#Общество
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