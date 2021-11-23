В Ростовской области почти 10 тысяч потребителей остались без газа из-за долгов

Известно, что в Ростовской области в 8991 домовладении была приостановлена подача газа в 2021 году, еще 1388 абонентов не заключили договор о техническом обслуживании, их также отключили от газоснабжения.
При этом потребителям неоднократно направляли уведомления о возможных последствиях, всего за 10 месяцев направили 92 тысячи предупреждений о задолженности и еще 119 тысяч уведомлений о важности и необходимости заключения договора на ТО ВДГО.
Сообщается, что газоснабжение возможно восстановить только в том случае, если задолженности будут погашены, договора оформлены. Также придется заплатить и за работы по отключению и подключению оборудования.