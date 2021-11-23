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В Ростовской области стали известны города и районы, в которых выявили коронавирус

23 ноября 2021, 09:35
Фото: master1305 / freepik.com
В Ростовской области коронавирус поразил 54 муниципалитета Ростовской области, сообщается на сайте регионального правительства.

Известно, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону, здесь болеет 190 человек. Меньше жителей болеет и в Таганроге, Шахтах и Волгодонске, здесь зарегистрировано более 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Среди районов наибольшее количество заболевших было обнаружено в Аксайском районе, также немало больных и в Азовском, Красносулинском, Миллеровском и Мясниковском районах.

Чаще всего в Ростовской области заражаются коронавирусом люди в возрасте от 18 до 45 лет, эта возрастная группа составляет 36,6% заболевших.

Ранее Василий Голубев заявил о шансе снять ограничения в Ростовской области на Новый год.

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