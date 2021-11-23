В Ростовской области стали известны города и районы, в которых выявили коронавирус

Известно, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону, здесь болеет 190 человек. Меньше жителей болеет и в Таганроге, Шахтах и Волгодонске, здесь зарегистрировано более 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.