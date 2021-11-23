Власти Аксая объяснили причину срыва строительства школы на улице Речников

Местные жители пожаловались, что уже несколько лет не могут добиться завершения строительства объекта на улице Речников. В итоге детям приходится учиться в три смены.
«В данный момент в суде ведется претензионная работа с подрядчиком, который затянул сроки корректировки проектной документации и в итоге выполнил работу некачественно. Проект получил отрицательное заключение госэкспертизы», — ответили в администрации.
Теперь в суде должен решиться вопрос о штрафе и расторжении контракта. Строительную компанию могут обязать устранить недочеты.
После этого нужно будет время на внесение исправлений и повторное прохождение экспертизы. Информации о сроках пока нет.