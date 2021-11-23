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Власти Аксая объяснили причину срыва строительства школы на улице Речников

23 ноября 2021, 07:11
Фото: aksayland.ru
В Аксае не могут завершить строительство школы из-за подрядчика, который сорвал сроки, сообщили в администрации Аксайского района Ростовской области.

Местные жители пожаловались, что уже несколько лет не могут добиться завершения строительства объекта на улице Речников. В итоге детям приходится учиться в три смены.

«В данный момент в суде ведется претензионная работа с подрядчиком, который затянул сроки корректировки проектной документации и в итоге выполнил работу некачественно. Проект получил отрицательное заключение госэкспертизы», — ответили в администрации.

Теперь в суде должен решиться вопрос о штрафе и расторжении контракта. Строительную компанию могут обязать устранить недочеты.

После этого нужно будет время на внесение исправлений и повторное прохождение экспертизы. Информации о сроках пока нет.

Подрядчика наказали в Ростовской области за срыв сроков ремонта дороги.

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#Новости#Происшествия
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