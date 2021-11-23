Власти Ростова-на-Дону обратились в суд из-за конфликта в «Ростовводоканале»

Он также рассказал, что именно мэрия стала инициатором кадровых перестановок в управлении «Ростовводоканала». Экс-руководитель Дмитрий Кубрак, который находился на этом посту с 4 октября, не согласился с этим решением. Из-за этого и возникла конфликтная ситуация.