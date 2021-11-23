rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростова-на-Дону обратились в суд из-за конфликта в «Ростовводоканале»

23 ноября 2021, 09:58
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Ростовводоканал
Администрация Ростова-на-Дону направила в суд иск, чтобы прекратить полномочия Дмитрия Кубрака на посту гендиректора «Ростовводоканала», заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Иск передали в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы досрочно прекратить полномочия. Также было написано заявление в полицию для проверки работы Кубрака на этом посту.

«Большинством голосов членов Совета директоров возглавил компанию Михаил Поркшеев. Документы уже переданы в налоговую для регистрации», — пишет «РБК Ростов» со ссылкой на слова Логвиненко.

Он также рассказал, что именно мэрия стала инициатором кадровых перестановок в управлении «Ростовводоканала». Экс-руководитель Дмитрий Кубрак, который находился на этом посту с 4 октября, не согласился с этим решением. Из-за этого и возникла конфликтная ситуация.

Материалы по теме
Врио гендиректора Ростовводоканала стал Дмитрий Кубрак с 4 октябряВладелец «Ростовводоканала» потребовал уволить гендиректора компании Дмитрия КурбакаГерман Вишневский заявил о рейдерском захвате «Ростовводоканала» неизвестными
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00