Власти Ростова-на-Дону обратились в суд из-за конфликта в «Ростовводоканале»

Иск передали в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы досрочно прекратить полномочия. Также было написано заявление в полицию для проверки работы Кубрака на этом посту.
«Большинством голосов членов Совета директоров возглавил компанию Михаил Поркшеев. Документы уже переданы в налоговую для регистрации», — пишет «РБК Ростов» со ссылкой на слова Логвиненко.
Он также рассказал, что именно мэрия стала инициатором кадровых перестановок в управлении «Ростовводоканала». Экс-руководитель Дмитрий Кубрак, который находился на этом посту с 4 октября, не согласился с этим решением. Из-за этого и возникла конфликтная ситуация.