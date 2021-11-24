Более 33 млн рублей потратили на ремонт тротуаров в Ростове-на-Дону

Posted 24 ноября 2021, 10:02
Published 24 ноября 2021, 10:02
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Из городского бюджета на работы направили 33 миллиона рублей. Но на этом дорожный сезон не завершился благодаря дополнительно выделенным средствам.
Появилась возможность благоустроить заездные остановочные карманы на проспекте Стачки и площади 5-го Донского корпуса. Парковку также предусмотрели на Профсоюзной с обустройством остановочных пунктов: Профсоюзная 85 и 155. Все работы в рамках проекта должны завершиться 5 декабря текущего года.
«До конца этого года на улице Большой Садовой отремонтируют плитку, на которой появились дефекты», — уточнил градоначальник.
Ранее в Ростове выбрали подрядчика для ремонта Буденновского за 168,6 миллиона рублей. До этого появилась информация, что на ямочный ремонт дорог в донской столице выделили 60 млн рублей до конца 2021 года. Из общей суммы 10 миллионов рублей направят на содержание дорог в зимний период, остальные на другие работы.