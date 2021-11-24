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Posted 24 ноября 2021, 10:02

Published 24 ноября 2021, 10:02

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Более 33 млн рублей потратили на ремонт тротуаров в Ростове-на-Дону

24 ноября 2021, 10:02
В Ростове-на-Дону привели в порядок 16 тротуаров на 13 улицах, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Из городского бюджета на работы направили 33 миллиона рублей. Но на этом дорожный сезон не завершился благодаря дополнительно выделенным средствам.

Появилась возможность благоустроить заездные остановочные карманы на проспекте Стачки и площади 5-го Донского корпуса. Парковку также предусмотрели на Профсоюзной с обустройством остановочных пунктов: Профсоюзная 85 и 155. Все работы в рамках проекта должны завершиться 5 декабря текущего года.

«До конца этого года на улице Большой Садовой отремонтируют плитку, на которой появились дефекты», — уточнил градоначальник.

Ранее в Ростове выбрали подрядчика для ремонта Буденновского за 168,6 миллиона рублей. До этого появилась информация, что на ямочный ремонт дорог в донской столице выделили 60 млн рублей до конца 2021 года. Из общей суммы 10 миллионов рублей направят на содержание дорог в зимний период, остальные на другие работы.

#Город#Новости
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