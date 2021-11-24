Более 33 млн рублей потратили на ремонт тротуаров в Ростове-на-Дону

Ранее в Ростове выбрали подрядчика для ремонта Буденновского за 168,6 миллиона рублей. До этого появилась информация, что на ямочный ремонт дорог в донской столице выделили 60 млн рублей до конца 2021 года. Из общей суммы 10 миллионов рублей направят на содержание дорог в зимний период, остальные на другие работы.