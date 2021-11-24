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Медики 11 больниц РФ предложили антиваксерам лично посетить ковидные отделения

24 ноября 2021, 13:33
Фото: pixabay.com
Медики 11 российских больниц написали открытое письмо антиваксерам с целью пригласить их в ковидные отделения.

По информации tass.ru, это заявление касается ряда политиков и общественных деятелей, которые выступают против вакцинации.

В частности, заведующие различных больниц лично обратились в письме к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и главе "Справедливой России" Сергею Миронову. Кроме того, они упомянули имена других общественников, таких как вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем именно. Однако из-за того, что к вам прислушиваются люди, мы постараемся найти время для того, чтобы показать вам лично “красные” зоны, реанимации и патолого-анатомические отделения наших больниц", - говорится в письме.

Также медики уверены, что посещение ковидных отделений позволит изменить позицию антиваксеров. По их словам, это даст возможность снизить число смертей в России.

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