Медики 11 больниц РФ предложили антиваксерам лично посетить ковидные отделения

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем именно. Однако из-за того, что к вам прислушиваются люди, мы постараемся найти время для того, чтобы показать вам лично “красные” зоны, реанимации и патолого-анатомические отделения наших больниц", - говорится в письме.