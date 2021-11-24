На пост сити-менеджера города в Таганроге заявки подали пять кандидатов в ноябре

Документы от кандидатов принимали до 19 ноября. Изъявили желание побороться за этот пост пять человек.
На должность претендуют министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин, директор ростовской торговой компании «Ниагара-Юг» Владимир Кириченко, декан факультета экономики и права Таганрогского института имени Чехова Ирина Стеценко, а также электрик СНТ «Радуга» Александр Ситников и замглавы администрации Неклиновского района по социальным вопросам Ольга Терещенко.
В четверг, 25 ноября, состоится заседание, на котором утвердят кандидатов для второго этапа. Конкурсные испытания состоятся 30 ноября.
В финал выйдут два человека, после чего депутаты выберут одного из них. С ним и заключат контракт.