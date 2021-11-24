Татьяна Минеева: Необходимо восстанавливать отрасль непродовольственного сектора

В ноябре уходящего года российская власть ввела две дополнительные меры социальной поддержки предпринимателей. Одна из них — единовременные субсидии в размере МРОТ на одного работника. Помимо этого, правительство предусмотрело возобновление кредитования относящихся к пострадавшим малых и средних предприятий, а также социально ориентированных НКО под три процента годовых.