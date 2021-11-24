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Татьяна Минеева: Необходимо восстанавливать отрасль непродовольственного сектора

24 ноября 2021, 17:29
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Представители бизнес-объединения «Опора России» обратились в Минфин РФ с просьбой о предоставлении трансфертов бюджетам регионов. Речь идет о сумме 100 миллиардов рублей на меры поддержки непродовольственной розницы и ТРЦ. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева назвала этот шаг стратегически важным.

Торгово-развлекательные центры являются крупнейшими плательщиками налогов в госбюджет. Кроме того, ТРЦ — крупные работодатели. По словам Татьяны Минеевой, персонал одного профессионального торгового центра, в том числе ретейла и смежных отраслей, насчитывает до трех тысяч сотрудников. Восстановительный период в этой отрасли должен пройти максимально быстро.

«Прошу вас поддержать необходимость государственной поддержки <…> непродовольственной розницы через трансферты из федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей на реализацию соответствующих мероприятий в субъектах Российской Федерации», — говорится в письме президента «Опоры России» Александра Калинина главе Минфина Антону Силуанову. Об этом пишет информагентство ТАСС.

Официальные представители бизнес-объединения констатировали, что в уходящем году в субъектах РФ данные сферы почти не поддерживали. Причиной в «Опоре России» назвали выпадающие доходы бюджетов на местах.

В прошлом году регионам направили из госбюджета трансферты на мероприятия, направленные на поддержку представителей бизнеса. В результате власти субъектов оказали представителям малого и среднего бизнеса востребованную поддержку. В общей сложности бизнесу направили свыше 300 миллиардов рублей, говорится в письме на имя Силуанова.

«Опора России» предложила мотивировать в российских субъектах сектор непродовольственной розницы и деятельность ТРЦ, в которых действует система QR-кодов. Для них нужно предусмотреть налоговые и иные меры поддержки, считают в бизнес-объединении.

В ноябре уходящего года российская власть ввела две дополнительные меры социальной поддержки предпринимателей. Одна из них — единовременные субсидии в размере МРОТ на одного работника. Помимо этого, правительство предусмотрело возобновление кредитования относящихся к пострадавшим малых и средних предприятий, а также социально ориентированных НКО под три процента годовых.

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