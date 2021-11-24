Тысячи жителей Таганрога и Ростова-на-Дону остались без света в среду 24 ноября

По информации компании «Россети Юг», в Таганроге электричества нет по улицам Северной, Полевой, Маршла Жукова к 10-Новому переулку, по 8-Новому к 3-Линии. Также это касается домов по улице Фрунзе от Красного до Гоголевского и по Спартаковскому до Петровской.