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Тысячи жителей Таганрога и Ростова-на-Дону остались без света в среду 24 ноября

24 ноября 2021, 08:48
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Таганроге и Ростова-на-Дону из-за технических работ в среду, 24 ноября, без электричества остались дома на нескольких улицах, говорится на сайтах энергокомпаний.

По информации компании «Россети Юг», в Таганроге электричества нет по улицам Северной, Полевой, Маршла Жукова к 10-Новому переулку, по 8-Новому к 3-Линии. Также это касается домов по улице Фрунзе от Красного до Гоголевского и по Спартаковскому до Петровской.

В компании «Донэнерго» рассказали об отключениях в Ростове. Здесь обесточили улицы Пахотная, Равенства, Новостроевская, Лихачева, 12 декабря, Карбышева, Грисенко. Ограничения ввели по улицам Текучева, Народного Ополчения, переулкам Молочный, Норильский, Рационализаторский и Ягодный.

Свет в донской столице будут отключать и в четверг. Это коснется улиц Варфоломеева, Черепахина, Текучева, Катаева, Малюгиной и переулка Нахичеванский.

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