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Минеева поддержала инициативу о поддержке малых форматов торговли

25 ноября 2021, 19:21
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что 75% владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) продолжают испытывать трудности. Поэтому он выступил с инициативой о возобновлении рассмотрения законопроекта о НТО. Его поддержала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

«Около 60% малых компаний в России занято в торговле, и чтобы поддерживать эту сферу, нужно развивать и ее малые форматы. Новые форматы уличной торговли и стрит- ретейла являются не только плательщиками налогов в бюджет, но и частью стильной и удобной для жизни городской среды», — рассказала Минеева.

Как сообщает ТАСС, в конце января российское правительство рекомендовало регионам России оказывать поддержку в получении юридическими и физическими лицами мест для размещения НТО, а также продлевать договоры на размещение НТО без предварительных торгов.

«Но осуществленный нами мониторинг показал, что до полноценного претворения в жизнь этого распоряжения далеко. Так, 75% владельцев НТО, которые были опрошены, ответили, что ситуация с развитием малоформатной торговли в регионах осталась прежней либо стала еще хуже. Новых ярмарочных площадок не появилось, число мест в схеме размещения НТО не выросло, договоры на размещение без конкурсных процедур не продлевают. Среди других проблем — отсутствие нужной инфраструктуры и финансовой помощи для размещения НТО, большая стоимость реконструкции внешнего вида под новые требования и установки „умных“ объектов, сложность процедур и долгий период получения разрешений на размещение НТО, увеличение арендной платы», — отметил Титов.

В том числе в Новосибирске администрация хотела удалить (и частично удалила) местные киоски под предлогом размещения «умных» остановок, но в результате остановки так никто и не увидел, отметил бизнес-омбудсмен. При этом около 2,5 тыс. объектов в городе «сохраняются в подвешенном состоянии: период действия старых документов истек, а новые не выдаются».

«Единственно эффективным способом улучшить ситуацию будет возобновление рассмотрения законопроекта о НТО, — подчеркнул Титов. — А тем временем можно было бы сосредоточить внимание на соответствующих региональных законах. В Челябинской области такой документ уже приняли и он на практике доказал свою эффективность, в Иркутской области его принятие находится на заключительном этапе. Проект типового регионального законопроекта создан аппаратом уполномоченного и вынесен на обсуждение в Минпромторг».

#Новости#Политика
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