Минеева поддержала инициативу о поддержке малых форматов торговли

«Но осуществленный нами мониторинг показал, что до полноценного претворения в жизнь этого распоряжения далеко. Так, 75% владельцев НТО, которые были опрошены, ответили, что ситуация с развитием малоформатной торговли в регионах осталась прежней либо стала еще хуже. Новых ярмарочных площадок не появилось, число мест в схеме размещения НТО не выросло, договоры на размещение без конкурсных процедур не продлевают. Среди других проблем — отсутствие нужной инфраструктуры и финансовой помощи для размещения НТО, большая стоимость реконструкции внешнего вида под новые требования и установки „умных“ объектов, сложность процедур и долгий период получения разрешений на размещение НТО, увеличение арендной платы», — отметил Титов.