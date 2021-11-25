Почти полмиллиона мальков рыбы Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище

На предприятии рассказали, что почти 494 тысячи мальков сазана выпустили в искусственный водоем по инициативе Ростовской АЭС. Мальки являются биологическим мелиорантом, который эффективно повлияет на повышение качества воды Цимлянского водохранилища. Так как сазаны являются растительноядной породой, они будут поглощать сине-зеленые водоросли, и позволят улучшить состояние акватории водоема.
«В программе зарыбления водоемов региона Ростовская АЭС участвует с 2015 года. За это время выпущено более 70 миллионов мальков ценных пород рыбы, таких как сазан, лещ, белый амур, толстолобик», — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. Она также сообщила, что ранее процедуры по зарыблению водоемов проводили в Волгоградской области, а теперь внимание АЭС переключилось на водоемы на территориях Волгодонска, Ростова и Дубовского района региона.
Молодняк сазана вырастили в Орловской области, откуда рыба была транспортирована в специальных резервуарах, поддерживающих температуру и насыщенность воды кислородом. Средний вес рыб составляет 10 грамм, что свидетельствует о зрелости сазана и его готовности к адаптации в новой среде обитания.
Ростовская АЭС сообщила, что в ближайшие дни на территории хутора Овчинникова проведут еще одно зарыбление — в этом раз в воду выпустят около 240 тысяч мальков белого амура.