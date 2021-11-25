Почти полмиллиона мальков рыбы Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище

«В программе зарыбления водоемов региона Ростовская АЭС участвует с 2015 года. За это время выпущено более 70 миллионов мальков ценных пород рыбы, таких как сазан, лещ, белый амур, толстолобик», — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. Она также сообщила, что ранее процедуры по зарыблению водоемов проводили в Волгоградской области, а теперь внимание АЭС переключилось на водоемы на территориях Волгодонска, Ростова и Дубовского района региона.