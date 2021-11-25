Произведенное в Ростовской области утиное мясо экспортировали на Ближний Восток

«Рост производства мяса птицы со временем должен повлиять на насыщение рынка и стабилизацию цен на птицеводческую продукцию, — отметил на мероприятии, посвященном отгрузке первой партии утки на экспорт, первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. — Кроме того важно развивать и экспортное направление. С начала 2020 года объем экспорта мясной продукции превысил 13 тысяч тонн на 17,5 млн долларов США. Сегодня доля мясной продукции в общем объеме экспорта продовольствия региона пока небольшая, но мы рассчитываем на ее увеличение, в том числе за счет мяса птицы».