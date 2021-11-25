Произведенное в Ростовской области утиное мясо экспортировали на Ближний Восток

В этот же день состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева и председателя совета директоров ГК «Дамате» Наума Бабаева.
Руководство группы компаний сообщило, что в текущем году на предприятиях Ростовской области произведем 65 тысяч тонн мяса в живом весе, в том числе 15 тысяч тонн мяса утки и 50 тысяч тонн индейки. Инвестиции в производство составили 1,3 млрд рублей.
В свою очередь было отмечено, что на закупку инкубационного яйца и племенного молодняка из областного бюджета за два года было направлено 370 млн рублей.
«Мы продолжим поддерживать компанию. Для нас стратегически важная задача — восстановить и нарастить объемы производства мяса птицы. И заметную роль в этих планах мы отводим донским предприятиям, входящим в группу компаний «Дамате», — подчеркнул Василий Голубев.
Стоит отметить, что в Ростовской области с начала года производство мяса птицы увеличено в пять раз. И основной рост объемов обеспечивает именно восстановление предприятий по производству мяса индейки и утки.
«Рост производства мяса птицы со временем должен повлиять на насыщение рынка и стабилизацию цен на птицеводческую продукцию, — отметил на мероприятии, посвященном отгрузке первой партии утки на экспорт, первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. — Кроме того важно развивать и экспортное направление. С начала 2020 года объем экспорта мясной продукции превысил 13 тысяч тонн на 17,5 млн долларов США. Сегодня доля мясной продукции в общем объеме экспорта продовольствия региона пока небольшая, но мы рассчитываем на ее увеличение, в том числе за счет мяса птицы».
Эксперты отмечают, что несмотря на то, что предложение мяса утки на международном рынке птицы невелико, темпы роста данного сегмента выше, чем у куриного мяса.
Стоит подчеркнуть, что в пробной поставке на Ближний Восток была именно халяльная продукция. Сегодня в мире около двух миллиардов мусульман. Рынок халяльных продуктов питания превышает триллион долларов США, это 15% глобального рынка продовольствия.
Глава международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России Айдар Газизов заявил, что у экспортного рынка подобной продукции есть большой потенциал. Он напомним, что сейчас халяльную продукцию выбирают не только по национальности или вероисповеданию, но также граждане, которые ценят качество продуктов и поддерживают здоровый образ жизни.
В свою очередь, производитель мяса птицы рассказал о проводимой работе по расширению географии отгрузок и ассортимента продукции.
«Отгрузка халяльной мясной продукции с ростовских предприятий является важным шагом в сторону развития экспортного потенциала компании. „Дамате“ является один из крупнейших экспортеров мясной продукции в стране», — прокомментировал председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.
В 2021 году экспортный товарооборот достиг 1,5 миллиарда рублей. Входящие в холдинг предприятия получили разрешения, чтобы поставлять продукцию в более чем 60 государств. В том числе Китай, ОАЭ, Кувейт, страны Африки и Азии.
Напомним, что с прошлого года «Дамате» занимается реализацией проекта по перезапуску мощностей по производству мяса индейки и утки.
Предприятие в Миллеровском районе в конце минувшего года получило первую партию инкубационного яйца утки. Через месяц завезли партию суточных утят на площадку выращивания, а также началась комплектация родительского стада. В дальнейшем размер родительского стада превысит 70 тысяч голов птицы. Всего на предприятии к концу года будут трудиться более тысячи специалистов.