В Кемеровской области во время пожара на угольной шахте погибло 10 человек

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Новые Известия”. Согласно промежуточным данным, 13 шахтеров были отправлены в медицинские учреждения для получения врачебной помощи. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У шахтеров диагностировано отравление продуктами горения. По более поздним сведениям, за помощью медиков обратилось 40 человек.
Территория шахты оцеплена, начата проверка областной прокуратурой по факту инцидента. В Кемеровскую область вылетел самолет с временным главой МЧС России Александром Чуприяном.