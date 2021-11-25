rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Кемеровской области во время пожара на угольной шахте погибло 10 человек

25 ноября 2021, 15:48
Фото: pixabay.com
Во время возгорания на угольной шахте “Листвяжная” в Кемеровской области погибло не менее 10 человек. После взрыва было выведено 236 человек, еще 48 остаются в забое. Из-за того, что система связи в шахте не работает, в настоящее время не представляется возможным узнать об их состоянии.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Новые Известия”. Согласно промежуточным данным, 13 шахтеров были отправлены в медицинские учреждения для получения врачебной помощи. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У шахтеров диагностировано отравление продуктами горения. По более поздним сведениям, за помощью медиков обратилось 40 человек.

Территория шахты оцеплена, начата проверка областной прокуратурой по факту инцидента. В Кемеровскую область вылетел самолет с временным главой МЧС России Александром Чуприяном.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00