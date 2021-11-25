В Кемеровской области во время пожара на угольной шахте погибло 10 человек

Во время возгорания на угольной шахте “Листвяжная” в Кемеровской области погибло не менее 10 человек. После взрыва было выведено 236 человек, еще 48 остаются в забое. Из-за того, что система связи в шахте не работает, в настоящее время не представляется возможным узнать об их состоянии.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Новые Известия”. Согласно промежуточным данным, 13 шахтеров были отправлены в медицинские учреждения для получения врачебной помощи. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У шахтеров диагностировано отравление продуктами горения. По более поздним сведениям, за помощью медиков обратилось 40 человек. Территория шахты оцеплена, начата проверка областной прокуратурой по факту инцидента. В Кемеровскую область вылетел самолет с временным главой МЧС России Александром Чуприяном.