В нескольких районах Ростова тысячи жителей останутся без света 25 и 26 ноября

Известно, что причиной отключения света станет техническое обслуживание электропередач. Так, 25 ноября с 9.00 до 17.00 мск подачу электричества остановят в нескольких домах улицы Энергетиков, Театральной, Варфоломеева, Еременко, Малиновского, Доватора, Черепахина, Текучева, Катаева, Малюгиной и Нахичеванского.
Света не будет также и 26 ноября. Известно, что в этот день без электричества останутся жители нескольких домов улиц Богданова, Подвойского, Городовикова, а также 29-й Линии, 31-й Линии, 33-й Линии и 35-й Линии. Также электроподачу остановят на Новостроевской, Конного, Марины Расковой, Красной звезды, Ударников, Молочного, Книжной, Детской, Гельца, Якуба Колоса, А. Блока и Вятской.