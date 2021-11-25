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В нескольких районах Ростова тысячи жителей останутся без света 25 и 26 ноября

25 ноября 2021, 06:52
Фото: vk.com/donenergo
В Ростове-на-Дону 25 и 26 ноября пройдут массовые отключения света, без электричества останутся тысячи жителей, сообщает «Донэнерго».

Известно, что причиной отключения света станет техническое обслуживание электропередач. Так, 25 ноября с 9.00 до 17.00 мск подачу электричества остановят в нескольких домах улицы Энергетиков, Театральной, Варфоломеева, Еременко, Малиновского, Доватора, Черепахина, Текучева, Катаева, Малюгиной и Нахичеванского.

Света не будет также и 26 ноября. Известно, что в этот день без электричества останутся жители нескольких домов улиц Богданова, Подвойского, Городовикова, а также 29-й Линии, 31-й Линии, 33-й Линии и 35-й Линии. Также электроподачу остановят на Новостроевской, Конного, Марины Расковой, Красной звезды, Ударников, Молочного, Книжной, Детской, Гельца, Якуба Колоса, А. Блока и Вятской.

Напомним, что ранее жители многоэтажки в Ростове сидели без света и воды три дня.

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