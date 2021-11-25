В нескольких районах Ростова тысячи жителей останутся без света 25 и 26 ноября

Света не будет также и 26 ноября. Известно, что в этот день без электричества останутся жители нескольких домов улиц Богданова, Подвойского, Городовикова, а также 29-й Линии, 31-й Линии, 33-й Линии и 35-й Линии. Также электроподачу остановят на Новостроевской, Конного, Марины Расковой, Красной звезды, Ударников, Молочного, Книжной, Детской, Гельца, Якуба Колоса, А. Блока и Вятской.