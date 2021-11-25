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В Ростовской области закупили жилье для 627 сирот

25 ноября 2021, 07:15
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области провели закупки по приобретению жилых помещений для 627 сирот, сообщили в правительстве региона.

В 31 муниципалитете региона уже завершились конкурсные процедуры. Глава Минстроя региона Сергей Куц поручил чиновникам усилить работу в этом направлении и не допускать нарушения прав сирот.

«Проблему выбора подходящих жилых помещений удалось нивелировать. У местных властей появилась возможность выбирать жилье в соседних районах», — прокомментировал министр.

Он добавил, что для этого нужно получить разрешение человека, для которого приобретается жилье. Ранее для повышения эффективности этой работы внесли изменения в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области».

В частности, добавили возможность покупать квартиры в других городах и районах. Это позволит увеличить спектр предложений на рынке недвижимости и повысить требования к качеству покупаемых квартир.

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