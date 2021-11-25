В Ростовской области закупили жилье для 627 сирот

В 31 муниципалитете региона уже завершились конкурсные процедуры. Глава Минстроя региона Сергей Куц поручил чиновникам усилить работу в этом направлении и не допускать нарушения прав сирот.
«Проблему выбора подходящих жилых помещений удалось нивелировать. У местных властей появилась возможность выбирать жилье в соседних районах», — прокомментировал министр.
Он добавил, что для этого нужно получить разрешение человека, для которого приобретается жилье. Ранее для повышения эффективности этой работы внесли изменения в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области».
В частности, добавили возможность покупать квартиры в других городах и районах. Это позволит увеличить спектр предложений на рынке недвижимости и повысить требования к качеству покупаемых квартир.