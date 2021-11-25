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Василий Голубев выступил на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО

25 ноября 2021, 08:53
Владимир Устинов
24 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента России в ЮФО под председательством полпреда Владимира Устинова. Участие в работе принял и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Одной из основных тем обсуждения стала эффективность реализации в субъектах ЮФО национальных и федеральных проектов, которые являются для России важными инструментами государственного управления социально-экономическим развитием.

«Среди приоритетных направлений социальной политики страны в Южном федеральном округе — реализация национальных проектов „Демография“, „Образование“, „Здравоохранение“, „Экология“, „Жильё и городская среда“. На их финансирование в этом году в округе предусмотрены средства в размере почти 125 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Устинов.

Фото: Правительство Ростовской области

При этом, как отметил полпред Президента РФ в ЮФО, степень фактического освоения выделенной денежной массы крайне мала: за девять месяцев текущего года освоено более 63 млрд. рублей, то есть чуть больше 50% от общего объёма предусмотренных на 2021 год средств. Наибольшая результативность исполнения национальных проектов была достигнута в Республике Адыгея (64%) и Волгоградской области (62%), наименьшая — в Астраханской (41%) и в Ростовской областях (45%).

По мнению Владимира Устинова, такая недостаточная динамика расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов, указывает на целый ряд существенных проблем:

«Основными факторами, снижающими уровень качества или эффективность выполнения проектов и программ в регионах ЮФО, являются несоблюдение сроков исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам, неправомерное расходование бюджетных средств, несоблюдение законодательства при проведении закупок, а также мошенничество и коррупция при распределении муниципальных и государственных заказов».

После выступления полпреда Президента РФ в ЮФО о проделанной за текущий год работе по нацпроектам рассказали и участвующие в заседании губернаторы. Василий Голубев представил отчёт о реализации на Дону проекта «Чистая Страна».

Фото: Правительство Ростовской области

«Мы реализуем сегодня этот проект в соответствии с заключением министерства природы с задачей выполнения до конца 2024-го года. Это ликвидация 6-ти несанкционированных свалок, которые находятся в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Красном Сулине, Донецке и Цимлянске. Что касается общего объёма, то это 157 га земли», — доложил губернатор Ростовской области.

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