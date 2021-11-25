Василий Голубев выступил на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО

При этом, как отметил полпред Президента РФ в ЮФО, степень фактического освоения выделенной денежной массы крайне мала: за девять месяцев текущего года освоено более 63 млрд. рублей, то есть чуть больше 50% от общего объёма предусмотренных на 2021 год средств. Наибольшая результативность исполнения национальных проектов была достигнута в Республике Адыгея (64%) и Волгоградской области (62%), наименьшая — в Астраханской (41%) и в Ростовской областях (45%).