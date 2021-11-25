Василий Голубев выступил на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО

Одной из основных тем обсуждения стала эффективность реализации в субъектах ЮФО национальных и федеральных проектов, которые являются для России важными инструментами государственного управления социально-экономическим развитием.
«Среди приоритетных направлений социальной политики страны в Южном федеральном округе — реализация национальных проектов „Демография“, „Образование“, „Здравоохранение“, „Экология“, „Жильё и городская среда“. На их финансирование в этом году в округе предусмотрены средства в размере почти 125 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Устинов.
При этом, как отметил полпред Президента РФ в ЮФО, степень фактического освоения выделенной денежной массы крайне мала: за девять месяцев текущего года освоено более 63 млрд. рублей, то есть чуть больше 50% от общего объёма предусмотренных на 2021 год средств. Наибольшая результативность исполнения национальных проектов была достигнута в Республике Адыгея (64%) и Волгоградской области (62%), наименьшая — в Астраханской (41%) и в Ростовской областях (45%).
По мнению Владимира Устинова, такая недостаточная динамика расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов, указывает на целый ряд существенных проблем:
«Основными факторами, снижающими уровень качества или эффективность выполнения проектов и программ в регионах ЮФО, являются несоблюдение сроков исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам, неправомерное расходование бюджетных средств, несоблюдение законодательства при проведении закупок, а также мошенничество и коррупция при распределении муниципальных и государственных заказов».
После выступления полпреда Президента РФ в ЮФО о проделанной за текущий год работе по нацпроектам рассказали и участвующие в заседании губернаторы. Василий Голубев представил отчёт о реализации на Дону проекта «Чистая Страна».
«Мы реализуем сегодня этот проект в соответствии с заключением министерства природы с задачей выполнения до конца 2024-го года. Это ликвидация 6-ти несанкционированных свалок, которые находятся в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Красном Сулине, Донецке и Цимлянске. Что касается общего объёма, то это 157 га земли», — доложил губернатор Ростовской области.