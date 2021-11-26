Больше тысячи ростовчан позвонили на горячую линия по коронавирусу за одну неделю

В мэрии рассказали, что в течение прошлой недели Единая диспетчерская служба получила более 14 тысяч звонков горожан, из которых 1006 пришлись на информационную линию оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Еще больше звонков пришлось на скорую помощь — ее вызвали более 3,36 тысяч ростовчан.
Городское управление ГО и ЧС напоминает местным жителям, что в настоящий момент сохраняется необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции. За информацией по интересующим вопросам относительно эпидемиологической ситуации горожане могут обратиться по номерам 240-32-23 и 112.