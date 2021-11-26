Бюджет по швам: почему Ростовская область не успевает осваивать федеральные деньги

По мнению экспертов, возвращенная сумма была "астрономической". Но назвать точную цифру они затрудняются. Какова сегодня ситуация с бюджетом Ростовской области, почему регион не успевает расходовать выделенные средства — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Системная проблема
По словам полпреда президента РФ Владимира Устинова, среди всех регионов юга России Ростовская область в 2021 году показала один из худших результатов при реализации национальных проектов. На Дону было освоено лишь 45% от выделенных на эти цели средств. Владимир Устинов отметил, что динамика расхода выделенных средств обличает проблемы, которые стоят на пути осуществления планов, а в числе таких проблем он предположил коррупцию и мошенничество при госзаказах, формальное выполнение плана мероприятий.
У полпреда президента возникло множество вопросов к Ростовской области, в числе которых он подчеркнул и плохое снабжение пациентов лекарствами. Устинов напомнил, что для обеспечения пациентов с рисками развития болезней сердечно-сосудистого профиля, из бюджета России в регион было направлено порядка 500 миллионов рублей субсидий. А к концу текущего года из этих средств оказалось израсходовано лишь 0,7%.
При этом по информации СМИ, Ростовская область вошла в ТОП-10 самых щедрых на медицину регионов, заняв седьмое место. Расходы на финансирование здравоохранения в 2021 году в регионе возросли на 9,7%. Однако при этом, например, ковидный госпиталь в Каменском районе обустраивать пришлось с помощью бесплатной рабочей силы — сотрудников крупных организаций, которых в добровольно-принудительном порядке отправили готовить медучреждение к приему больных с COVID-19. Да и денег на прохождение жителями региона бесплатных ПЦР-тестов в бюджете области не оказалось.
Например, ни чему не привели и попытки депутата парламента Ростовской области Артура Исакова добиться закупки медоборудования в детскую больницу. И вроде бы деньги на покупку оборудования выделили, но их так и не израсходовали. Выяснить причину, почему так произошло, депутату не удалось.
«Скорее всего, виновата системная проблема, когда на бумаге пишется одно, а на практике происходит совсем другое», — комментирует Артур Исаков.
Эксперты сходятся во мнении, что возвращать в конце года неосвоенные денежные средства в федеральный бюджет становится традицией для некоторых регионов.
«Традиционно, по итогам года из региональных бюджетов субъектов в федеральный бюджет возвращается порядка 30% неосвоенных средств из ранее выделенных на развитие территорий. Причиной этому может служить ряд факторов. Сейчас, конечно, на освоение финансовых ресурсов серьезно влияет ситуация с коронавирусом. Это объективно — локдауны, псевдовыходные дни, удаленка, ограничение деятельности предприятий и многое другое. В таких условиях, безусловно, многое просто невозможно выполнить, — отмечает политолог Владимир Белоконев. — К сожалению, местные власти за все годы своего правления постоянно сталкиваются с неким противодействием традиционных местных элит, с которыми так и не был налажен прямой и конструктивный диалог. Их все устраивает. А освоение на региональном уровне серьезных федеральных финансовых ресурсов всегда приводит к изменению экономической карты региона. Это нравится далеко не всем».
Разная инфляция
Не успевают осваивать деньги и муниципалитеты Ростовской области. По словам собеседников, за год не израсходованными остаются порядка 20-30% областных средств, и такие случаи не единичны. Выявить точную причину почему же так происходит, практически невозможно, поскольку в большинстве случаев, заинтересованные в освоении денег лица просто ссылаются друг на друга.
Эксперты поясняют, что, как правило, власти муниципалитетов оправдываются тем, что деньги им приходят поздно, в ноябре, когда они уже не успевают провести торги, и, соответственно, освоить полученные средства. А причина нетронутых денег, полученных еще в начале года, когда можно все успеть, не ясна никому.
«Я недавно стал разбираться с бюджетом Ростовской области, и вот что удивило. Бюджет региона формируется с учетом инфляции 4%. По данным Росстата — инфляция достигла уже 10%, и даже этот показатель не соответствует действительности, он занижен», — уверен депутат Алексей Мисан.
В качестве примера, он приводит металл, стоимость которого сегодня возросла более чем на 25% в сравнении с январем 2021 года.
«Получается, что на все строительные объекты, на которые в начале года зашли люди, денег у них не хватит. Это приведет к тому, что строители начнут обращаться в экспертизу для увеличения стоимости строительных работ. Подтверждение — строительство новой общеобразовательной школы в Волгодонске в квартале В9. Если раньше работы велись с опережением графика, то сейчас уже наметилось отставание. А все потому, что подрядчик подал заявление в экспертизу на увеличение бюджета», — подчеркивает спикер.
Как живут города
По мнению депутата, удивляет и процент субсидирования некоторых городов Ростовской области, который установлен в пределах 25%. Это означает, что для получения софинансирования на реализацию крупного проекта, городу потребуется изыскать 25% средств от общей стоимости строительства объекта.
«Это же очень большая сумма для городов-доноров, таких как Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Волгодонск, которым не выделяются деньги из региона. Тот же Волгодонск — город с атомной станцией, а денег в нем постоянно не хватает. Города заставляют брать кредиты в коммерческих банках. Для примера, только за 2021 год Волгодонск заплатил процентов по кредитам свыше 20 миллионов рублей, и на следующий год предстоит заплатить порядка 30 миллионов рублей процентов. Для сравнения, на Спорткомитет Волгодонска выделено 5 миллионов рублей. Почему область не помогает этим городам-донорам, чтобы они не платили такие проценты?» — задается вопросом Алексей Мисан.
Он добавляет, что с 2022 года до 1% снижен процент софинансирования для Таганрога в связи с тем, что там сегодня развивается туризм.
«Это очень правильно, но так должно быть во многих городах региона. Потому что у них нет денег для реализации крупных объектов. А если сделать минимальный процент, тогда наши города начнут развиваться», — уверен депутат.