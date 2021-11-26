Бюджет по швам: почему Ростовская область не успевает осваивать федеральные деньги

«Традиционно, по итогам года из региональных бюджетов субъектов в федеральный бюджет возвращается порядка 30% неосвоенных средств из ранее выделенных на развитие территорий. Причиной этому может служить ряд факторов. Сейчас, конечно, на освоение финансовых ресурсов серьезно влияет ситуация с коронавирусом. Это объективно — локдауны, псевдовыходные дни, удаленка, ограничение деятельности предприятий и многое другое. В таких условиях, безусловно, многое просто невозможно выполнить, — отмечает политолог Владимир Белоконев. — К сожалению, местные власти за все годы своего правления постоянно сталкиваются с неким противодействием традиционных местных элит, с которыми так и не был налажен прямой и конструктивный диалог. Их все устраивает. А освоение на региональном уровне серьезных федеральных финансовых ресурсов всегда приводит к изменению экономической карты региона. Это нравится далеко не всем».