Как оформить родовый сертификат и для чего он нужен

Сертификат действует с 2006 года по программе «Здоровье». Благодаря ей женщины могут выбирать медицинскую организацию, в которой будут получить помощь во время беременности и после. Речь идет об учреждениях, оказывающих помощь в рамках программы обязательного медстрахования.