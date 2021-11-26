Как оформить родовый сертификат и для чего он нужен

Сертификат действует с 2006 года по программе «Здоровье». Благодаря ей женщины могут выбирать медицинскую организацию, в которой будут получить помощь во время беременности и после. Речь идет об учреждениях, оказывающих помощь в рамках программы обязательного медстрахования.
Сумма сертификата в этом году составляет 12 тысяч рублей, но обменять его на деньги нельзя. Он является стимулом для медицинских организаций, чтобы оказывать более качественные услуги беременным и новорожденным.
В электронном виде сертификат стали выпускать летом 2021 года. Первоначально участниками пилотного проекта стали восемь регионов, после чего его расширили на все территории.
Информация об электронных сертификатах сразу поступает в Фонд соцстрахования. В отличие от бумажных вариантов новые документы не потеряются и не испортятся.
Врач создает бланк документа во время первого посещения женщиной консультации. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.
Сертификат могут сформировать также роддом или детская поликлиника, где в дальнейшем будут проводить осмотры младенца.
Всего предусмотрены три талона, в том числе на четыре тысячи рублей для женской консультации. Еще один на шесть тысяч идет на оплату роддому.
По одной тысяче рублей положены для детской поликлиники за каждые полгода профилактического осмотра ребенка.