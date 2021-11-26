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Какие ограничения отменили в Ростовской области и почему людям это кажется смешным

26 ноября 2021, 16:53
Фото: pexels.com
В Ростовской области в понедельник, 29 ноября, смягчат ряд ограничений, которые пришлось ввести из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Какие ограничения отменят в области и как отреагировали местные жители, в материале RostovGazeta.

Какие ограничения отменят в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев подписал документ и расширил перечень документов, которые подойдут для посещения различных заведений. Люди, которые не смогут пройти вакцинацию из-за противопоказаний, получат возможность показать на входе в учреждения соответствующую справку и отрицательный ПЦР-тест. Это и будет пропуском.

Аналогичный документ потребуется и для тех, кто хочет попасть в ЗАГС на свадьбу. Либо подойдут справка о перенесенном коронавирусе, а также сертификат о вакцинации.

Люди с противопоказаниями с 29 числа могут не соблюдать самоизоляцию. В этот же день откроются елочные базары.

Какие ограничения отменили для детей

Ранее, чтобы попасть на «Ростов-Арену», детям приходилось делать ПЦР-тест, на что многие жаловались. К пример, вход на стадион стоит 150 рублей, а тест — 1,5 тысячи рублей.

Фото: vk.com/fcrostov

Теперь необходимость ПЦР-тестов для посещения спортивных мероприятий детьми отменили. Они также не понадобятся при отдыхе в бане или сауне.

Как отреагировали люди на смягчение ограничений

Некоторые жители написали в соцсетях, что им смешно из-за мер, касающихся саун. По их словам, чаще всего такие заведения посещают взрослые, а не дети.

Другие заметили, что запреты то вводят, то отменяют, а заболеваемость коронавирусом не снижается. Часть пользователей призывает ввести жесткий локдаун, чтобы раз и навсегда победить болезнь.

Где нужны QR-коды в Ростовской области

Что касается действующих ограничений, то для посещения ряда заведений и организаций потребуется QR-код. Он необходим, чтобы посетить кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы.

Фото: pixabay.com

Также это касается посещения кафе и ресторанов. Кроме того, невозможно без QR-кода попасть в торговые центры.

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