Какие ограничения отменили в Ростовской области и почему людям это кажется смешным

Губернатор Василий Голубев подписал документ и расширил перечень документов, которые подойдут для посещения различных заведений. Люди, которые не смогут пройти вакцинацию из-за противопоказаний, получат возможность показать на входе в учреждения соответствующую справку и отрицательный ПЦР-тест. Это и будет пропуском.