Останки более 60 детей из «карьера смерти» в Сальске перезахоронят до конца декабря

Сообщается, что мероприятие будет открыто казачьим крестным ходом, который пройдет от проходной бывшего кирпичного завода. Именно там и были расстреляны мирные жителями. Далее ход продолжится через территорию бывшего концлагеря к месту захоронения.
Отметим, что данные останки нашли в ходе экспедиции «Без срока давности» в карьере кирпичного завода. Первые обнаруженные 60 человек были захоронены в городе в августе текущего года. Как сообщил руководитель экспедиции Андрей Кудряков, поиски все еще продолжаются.
По его словам, по архивным документам в Сальске в годы войны убили более 3,5 тысяч человек. Среди уже обнаруженных останков числится 61 ребенок, возраст детей начинается от нескольких месяцев до 7 лет.
По мнению Андрея Кудрякова, нацисты знали, что традиция казачьих областей Юга страны предполагала, что, повзрослев, дети будут мстить за убитых родителей. Именно по этой причине и было убито такое количество детей.
Перезахоронят останки в том же месте, в котором ранее перезахоронили мирных жителей в августе. Это станет продолжением траурного ряда, который в дальнейшем планируют сделать мемориалом.