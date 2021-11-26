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Останки более 60 детей из «карьера смерти» в Сальске перезахоронят до конца декабря

26 ноября 2021, 14:07
Фото: fotociclist / vk.com/salsk_adm
Перезахоронение останков 109 жертв нацистов, в числе которых 61 ребенок, планируют произвести в Сальске до конца 2021 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на организаторов.

Сообщается, что мероприятие будет открыто казачьим крестным ходом, который пройдет от проходной бывшего кирпичного завода. Именно там и были расстреляны мирные жителями. Далее ход продолжится через территорию бывшего концлагеря к месту захоронения.

Отметим, что данные останки нашли в ходе экспедиции «Без срока давности» в карьере кирпичного завода. Первые обнаруженные 60 человек были захоронены в городе в августе текущего года. Как сообщил руководитель экспедиции Андрей Кудряков, поиски все еще продолжаются.

По его словам, по архивным документам в Сальске в годы войны убили более 3,5 тысяч человек. Среди уже обнаруженных останков числится 61 ребенок, возраст детей начинается от нескольких месяцев до 7 лет.

По мнению Андрея Кудрякова, нацисты знали, что традиция казачьих областей Юга страны предполагала, что, повзрослев, дети будут мстить за убитых родителей. Именно по этой причине и было убито такое количество детей.

Перезахоронят останки в том же месте, в котором ранее перезахоронили мирных жителей в августе. Это станет продолжением траурного ряда, который в дальнейшем планируют сделать мемориалом.

Ранее в Ростовской области нашли останки четырех бойцов со времен ВОВ.

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