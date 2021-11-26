Шульгинов: После ЧС на кузбасской шахте требования по безопасности могут ужесточить

Он также отметил, что расследование нужно для того, чтобы понять были ли нарушения и если были нарушения, то с чем они связаны: «с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать», — добавил Шульгинов. Об этом информирует RT.
Он сказал, что после подобных трагедий должны пересмотреть нормативные требования.
В результате аварии погибли 46 шахтеров и шесть спасателей на шахте в Кузбассе. Был объявлен траур с 26 по 28 ноября.
Родственникам погибших фонд соцстрахования выплатит по одному миллиону рублей.
Причина аварии на шахте — взрыв метана.