Шульгинов: После ЧС на кузбасской шахте требования по безопасности могут ужесточить

Он также отметил, что расследование нужно для того, чтобы понять были ли нарушения и если были нарушения, то с чем они связаны: «с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать», — добавил Шульгинов. Об этом информирует RT.