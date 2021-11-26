rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шульгинов: После ЧС на кузбасской шахте требования по безопасности могут ужесточить

26 ноября 2021, 19:33
Фото: pixabay.com
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что по итогам расследования аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, нормы промышленной безопасности будут усилены.

Он также отметил, что расследование нужно для того, чтобы понять были ли нарушения и если были нарушения, то с чем они связаны: «с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать», — добавил Шульгинов. Об этом информирует RT.

Он сказал, что после подобных трагедий должны пересмотреть нормативные требования.

В результате аварии погибли 46 шахтеров и шесть спасателей на шахте в Кузбассе. Был объявлен траур с 26 по 28 ноября.

Родственникам погибших фонд соцстрахования выплатит по одному миллиону рублей.

Причина аварии на шахте — взрыв метана.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00