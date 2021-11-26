Суд может наложить арест на счета компании «Рольф»

Корреспондент «НИ» дозвонилась вечером в пятницу до главы пресс-службы «Рольфа» Павла Носова, который был сильно удивлен сообщением из ТГ и заявил, что час назад вернулся с работы — в салонах одного из крупнейших в стране автодилеров никаких чрезвычайных событий не произошло. Иными словами, «Рольф» работает как обычно, а сообщение из ТГ может быть фейковым.