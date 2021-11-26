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Суд может наложить арест на счета компании «Рольф»

26 ноября 2021, 20:22
Фото: фрагмент видео
Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, суд по требованию прокуратуры арестовал счета компании «Рольф». Это было сделано в рамках расследования уголовного дела в отношении собственника компании Сергея Петрова о переводе средств на счета нерезидентов при использовании подложных бумаг (статья 193.1 УК РФ).

По этой причине работа «Рольф» может быть полностью остановлена, о чем руководство сообщило менеджерам. Их попросили до специальных распоряжений не заключать никакие сделки, пишут НИ.

Сам бывший депутат Госдумы Петров проживает за границей, он был замечен в деятельности оппозиционного характера, при этом выводил средства за рубеж. Два таких вида деятельности оказались несовместимыми и завершились очень печально для самого Петрова и его компании.

Корреспондент «НИ» дозвонилась вечером в пятницу до главы пресс-службы «Рольфа» Павла Носова, который был сильно удивлен сообщением из ТГ и заявил, что час назад вернулся с работы — в салонах одного из крупнейших в стране автодилеров никаких чрезвычайных событий не произошло. Иными словами, «Рольф» работает как обычно, а сообщение из ТГ может быть фейковым.

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