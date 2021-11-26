Татьяна Минеева: Московские власти работают в диалоге с бизнесом

Кроме этого, рассматривается возможность включения в этот перечень цветочного бизнеса. Вопрос о расширении списка отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, поднимался в рамках проведения сессии форума при уполномоченном по правам предпринимателей в Москве. По словам Кирилла Прутова, властям поступило много предложений от предпринимателей из разных сфер деятельности и все они будут взяты в проработку, в том числе на федеральном уровне.