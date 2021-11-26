Татьяна Минеева: Московские власти работают в диалоге с бизнесом

НТВ сообщает, что о рассмотрении возможности расширения списка пострадавших от пандемии отраслей заявил руководитель московского департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. От отметил, что вопрос включения в этот перечень автосервисов и станций технического обслуживания на данный момент уже прорабатывается с Минэкономразвития. Пуртов подчеркнул, что решение будет принято в ближайшее время.
Кроме этого, рассматривается возможность включения в этот перечень цветочного бизнеса. Вопрос о расширении списка отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, поднимался в рамках проведения сессии форума при уполномоченном по правам предпринимателей в Москве. По словам Кирилла Прутова, властям поступило много предложений от предпринимателей из разных сфер деятельности и все они будут взяты в проработку, в том числе на федеральном уровне.
Уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что о том, какие меры поддержки необходимы бизнесу, могут рассказать только сами предприниматели.
«В таком диалоге мы работаем каждый день. Но форум — это возможность подвести черту. И доклад мэру Москвы как раз сейчас в проработке, и мы завтра определимся, какие инициативы туда войдут, это доклад уже этого года», — отметила Минеева.
Необходимо отметить, что после введения новых федеральных мер поддержки предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса могут получать займы на льготных условиях по программе «ФОТ 3.0». Кредит выдается на срок до восемнадцати месяцев под три процента годовых при условии, что численность сотрудников предприятия будет сохранена на 90 процентов. Сумма займа составляет до трехсот миллионов рублей — объем рассчитывается по формуле «один МРОТ на каждого сотрудника на 12 месяцев».
В течение полугода субъект МСП освободят от уплаты кредита и процентов по нему, а затем на протяжении года он сможет равными долями возвращать заем и проценты. Кроме этого, субъекты бизнеса из наиболее пострадавших отраслей могут получить грант в размере одного МРОТ на одного сотрудника.
Ранее говорилось о том, что наиболее значимую долю среди потенциальных получателей поддержки составляют заведения общественного питания, транспортные компании, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты, учреждения, работающие в сферах спорта, культуры, искусства и развлечений.