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В Ростове-на-Дону проведут реконструкцию здания филармонии

26 ноября 2021, 08:12
Фото: yandex.ru/maps
В Ростове-на-Дону планируется провести реконструкцию здания филармонии, которое располагается на улице Большой Садовой, сообщила глава Минкультуры региона Анна Дмитриева.

Само здание построили в 1935 году, а в 1976 году провели реконструкцию. В 2000 году был проведен капремонт, но сейчас здание технически устарело и не отвечает современным требованиям.

«Уже есть проектная документация по реконструкции, но она требует корректировки. Также планируется решить вопрос со строительством для консерватории имени Рахманинова концертного зала», — пишет Donnews со ссылкой на слова министра.

Она добавила, что консерватория в Ростове является единственным подобным учреждением в стране, у которого нет концертного зала.

Ранее появилась информация, что реновация в городах Ростовской области начнется в начале 2022 года.

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