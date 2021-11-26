В Ростове-на-Дону проведут реконструкцию здания филармонии

Само здание построили в 1935 году, а в 1976 году провели реконструкцию. В 2000 году был проведен капремонт, но сейчас здание технически устарело и не отвечает современным требованиям.
«Уже есть проектная документация по реконструкции, но она требует корректировки. Также планируется решить вопрос со строительством для консерватории имени Рахманинова концертного зала», — пишет Donnews со ссылкой на слова министра.
Она добавила, что консерватория в Ростове является единственным подобным учреждением в стране, у которого нет концертного зала.