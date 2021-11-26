В Ростове умер 54-летний глава «Региональной корпорации развития» Александр Жуков

Главе АО «РКР» Александру Жукову было 54 года. За время своей тридцатилетней профессиональной деятельности Александр успел проявить себя, как успешный экономист и руководитель, оказавший большое влияние на формирование областного рынка ценных бумаг и развитие реформ.
В мае текущего года стало известно, что убытки «Региональной корпорации развития» составили более 642 миллионов рублей при доходности в 1,1 миллиона рублей. При этом большая часть трат в прошлом году пришлась на управленческие расходы.
В один день с Александром Жуковым 25 ноября скончался ветеран Великой Отечественной войны, ушедший из жизни в 97 лет.