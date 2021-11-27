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Из-за ремонта в Ростове проведут масштабные отключения света с 29 ноября по 3 декабря

27 ноября 2021, 06:03
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 29 ноября до 3 декабря, будут отключать электричество из-за технических работ, предупредили в «Донэнерго».

В понедельник без электричества останутся улицы Большая Садовая, Чехова, 40-я линия, Тюхряева, Закруткина, 7-я линия, 11-я линия, 13-я линия, Советская. Также это коснется улиц Филимоновская, Черепахина, Катаева, Варфоломеева, Ленина, Ярослава Галана, Гаккеля, Тоннельная, Кооперативная, Профинтерна, Караванная, переулков Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский.

Во вторник ограничения введут по улицам Станиславского, Пугачева, Молодежная, Грисенко, Лихачева, Всесоюзная, переулкам Милютинский, Миусский, Пржевальского, Ремонтненский, Урицкого. Они будут действовать на улице Циолковского, в переулках Юношеский, Молодогвардейский, Промысловый, Станционный.

В среду света не будет на улицах Комсомольская, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 30-я линия, 31-я линия, Мясникова, Ереванская. В четверг обесточат улицы Сквозная, Пулковская, Новгородская, Кадровая, Керамическая, переулки Кафельный, Паровозный, Поворотный.

В пятницу это затронет улицы Пахотная, Гарибальди, Новостроевская, Книжная, Равенства, переулки Молочный, Руднева.

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