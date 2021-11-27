В Ростове возбудили уголовное дело против горожанина, натравившего пса на полицейских

Следователи представили версию, согласно которой 15 ноября ростовчанин получил замечание о нарушении общественного порядка от сотрудников полиции. Он проигнорировал полицейских, что стало причиной конфликта. Позднее фигурант дела натравил на правоохранителей своего пса, который укусил одного из них за предплечье.