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В Ростове возбудили уголовное дело против горожанина, натравившего пса на полицейских

27 ноября 2021, 15:29
Фото: pixabay.com
Следком расследует дело ростовчанина, натравившего своего пса на сотрудников полиции, об этом сообщили в СУ СК РФ.

Следственный отдел Железнодорожного района Ростова СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело против гражданина, обвиняемого в насилии против сотрудников полиции.

Следователи представили версию, согласно которой 15 ноября ростовчанин получил замечание о нарушении общественного порядка от сотрудников полиции. Он проигнорировал полицейских, что стало причиной конфликта. Позднее фигурант дела натравил на правоохранителей своего пса, который укусил одного из них за предплечье.

Теперь по факту нападения проводят следственные мероприятия, которые позволят установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее горожане сообщили о стае агрессивных и беспризорных собак, которых встречают в Левенцовском микрорайоне.

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