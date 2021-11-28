Фанаты потребовали «порезать» зарплаты футболистам «Ростова» после проигрыша «Ахмату»

Матч состоялся в рамках чемпионата России, ростовчане проиграли со счетом 2:0. Игра прошла в спокойном темпе, на 27-й минуте пенальти реализовал полузащитник «Ахмата» Артем Полярус.
На 76-й минуте второй мяч забил вышедший на замену Сенин Себаи. Сейчас «Ростов» находится на 11 месте из 16 в турнирной таблице.
В соцсетях фанаты написали, что нужно «порезать» зарплаты футболистам и перевести их на сделку. По их мнению, тогда они смогут показать достойный результат.
Некоторые фанаты назвали такие результаты позором.
Ранее стало известно, что скандально известный футболист Павел Мамаев уйдет из ФК «Ростов» до конца 2021 года.