Смерть детей и обязательные прививки для пенсионеров в итогах недели в Ростове

В Ростовской области в середине ноября появилась информация о смерти двух девочек из многодетной семьи, проживающей в станице Бессергеневской. Тогда медики сообщали, что дети умерли от отравления неизвестным веществом. Известно, что остальные члены семьи, а именно два взрослых и еще два несовершеннолетних ребенка попали в реанимацию с такими же признаками отравления.