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Смерть детей и обязательные прививки для пенсионеров в итогах недели в Ростове

28 ноября 2021, 15:46
Фото: pixabay.com
В Ростовской области от отравления неизвестным веществом скончались трое детей из многодетной семьи, ростовчане требуют отменить обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей, а в Ростове прошел обыск у доцента юрфака ЮФУ Лады Лапач. Главные новости недели в RostovGazeta.

Народный бунт

В Ростовской области в конце ноября ввели новые меры профилактики коронавируса, в соответствии с которыми вакцинация от инфекции стала обязательной для лиц старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Тогда сообщалось, что заболеваемость среди пенсионеров в 1,7 раза выше среднеобластного показателя. Ввести первую дозу препарата пожилым людям должны до 20 декабря.

Однако, не все оказались согласны с новым требованием Роспотребнадзора. Многие местные жители в социальных сетях начали высказывать свое недовольство нововведениями, которые были указаны в документе, подписанном главным санитарным врачом Евгением Ковалевым.

В социальной сети «ВКонтакте» пользователи назвали такое решение несправедливым и начали требовать отмену новых мер, беспокоясь за самочувствие пенсионеров после прививки.

Также ростовчане задавил вопрос о том, что будет, если пожилой человек откажется делать прививку. Некоторые жители донского региона, напротив, напомнили, что люди старшего возраста находятся в группе риска, по этой причине им вакцинация нужна в первую очередь.

Безымянный убийца

В Ростовской области в середине ноября появилась информация о смерти двух девочек из многодетной семьи, проживающей в станице Бессергеневской. Тогда медики сообщали, что дети умерли от отравления неизвестным веществом. Известно, что остальные члены семьи, а именно два взрослых и еще два несовершеннолетних ребенка попали в реанимацию с такими же признаками отравления.

Спустя день стало известно о смерти третьего ребенка, еще одной девочки, которой было всего шесть лет. Тогда сообщалось, что за жизнь четвертого ребенка, мальчика девяти лет, и родителей продолжают бороться врачи. По некоторым данным, семье стало плохо после обеда. Напомним, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Обыск у доцента

В Ростове-на-Дону прошли обыски у доцента юридического факультета ЮФУ Лады Лапач, она стала возможным фигурантом дела концерна «Покровский», об этом RostovGazeta рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Источник подтвердил, что по месту жительства Лады Лапач прошли обыски. В университете она преподает гражданское право. Женщина является дочерью Владимира Лапач, известного в прошлом юриста.

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