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В начале недели Ростовской области потеплеет до +16 градусов и подует ветер

28 ноября 2021, 16:24
Фото: pixabay.com
В Ростовской области 29 ноября потеплеет до +16 градусов, однако подует сильный ветер, сообщает региональное МЧС.

По сообщению синоптиков, на территории региона в понедельник будет облачно с прояснениями. В некоторых районах области пройдет небольшой и умеренный дождь днем, а утром и ночью осадки усилятся.

В отдельных районах региона будет небольшой туман. Скорость ветра в этот день может достигнуть 18 метров в секунду. Также известно, что температура ночью опустится до +1 градуса, а в южных районах области будет теплее, здесь термометр покажет +9.

Днем столбики ртутного столба поднимутся до +12 градусов тепла в восточной стороне Ростовской области. А на юге региона воздух может прогреться до +16 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года в Ростовской области ожидаются сильные заморозки и снегопад.

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