В начале недели Ростовской области потеплеет до +16 градусов и подует ветер

По сообщению синоптиков, на территории региона в понедельник будет облачно с прояснениями. В некоторых районах области пройдет небольшой и умеренный дождь днем, а утром и ночью осадки усилятся.
В отдельных районах региона будет небольшой туман. Скорость ветра в этот день может достигнуть 18 метров в секунду. Также известно, что температура ночью опустится до +1 градуса, а в южных районах области будет теплее, здесь термометр покажет +9.
Днем столбики ртутного столба поднимутся до +12 градусов тепла в восточной стороне Ростовской области. А на юге региона воздух может прогреться до +16 градусов.
Ранее сообщалось, что в начале 2022 года в Ростовской области ожидаются сильные заморозки и снегопад.