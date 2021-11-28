В Ростовской области возбудили дело из-за ЧП при консервации скважины 28 ноября

Напомним, что хлопок нефтегазовых паров во время работ по консервации скважины произошел сегодня, 28 ноября. Это случилось в пяти километрах от хутора Руско-Власовский в Морозовском районе, работы проводили три человека.
В результате происшествия один рабочий погиб, еще два человека получили ранения. Один из пострадавших был доставлен в больницу, другому госпитализация не потребовалась.
Сейчас в районе скважины работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, ход которого взял на личный контроль руководитель регионального следственного управления Следственного комитета Аслан Хуаде.