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В Ростовской области возбудили дело из-за ЧП при консервации скважины 28 ноября

28 ноября 2021, 17:59
Фото: rostov.sledcom.ru
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту ЧП, произошедшего во время консервации скважины, унёсшего жизнь одного человека, сообщает региональный СКР.

Напомним, что хлопок нефтегазовых паров во время работ по консервации скважины произошел сегодня, 28 ноября. Это случилось в пяти километрах от хутора Руско-Власовский в Морозовском районе, работы проводили три человека.

В результате происшествия один рабочий погиб, еще два человека получили ранения. Один из пострадавших был доставлен в больницу, другому госпитализация не потребовалась.

Сейчас в районе скважины работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, ход которого взял на личный контроль руководитель регионального следственного управления Следственного комитета Аслан Хуаде.

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