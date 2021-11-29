Экстренное предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 30 ноября

Неблагоприятная погода будет складываться ночью и утром 30 ноября и 1 декабря. По информации Гидрометцентра, в этот период пройдут дожди, а ветер усилится до 18 метров в секунду.
Непогода может стать причиной обрыва ЛЭП, что может привести к отключениям света. Не исключены падения деревьев и конструкций, которые плохо закреплены.
«Во время ливня лучше всего оставаться дома, в здании или в укрытии. Не стоит парковать автомобили в пониженных участках местности», — сказано в сообщении.
Отмечается, что опасно переходить улицу в потоке воды.