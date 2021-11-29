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Экстренное предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 30 ноября

29 ноября 2021, 14:49
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня ожидаются ливни и сильный вечер, предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

Неблагоприятная погода будет складываться ночью и утром 30 ноября и 1 декабря. По информации Гидрометцентра, в этот период пройдут дожди, а ветер усилится до 18 метров в секунду.

Непогода может стать причиной обрыва ЛЭП, что может привести к отключениям света. Не исключены падения деревьев и конструкций, которые плохо закреплены.

«Во время ливня лучше всего оставаться дома, в здании или в укрытии. Не стоит парковать автомобили в пониженных участках местности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что опасно переходить улицу в потоке воды.

Ранее в Ростове-на-Дону оползень начал угрожать мосту через Северное водохранилище в ноябре.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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