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Новый год без снега и Зеленый остров без моста в новостях понедельника в Ростове

29 ноября 2021, 15:08
Фото: publicdomainpictures.net
В Ростовской области сокращается недостаток врачей, синоптики предсказали погоду на декабрь, а в Ростове до середины весны развели понтонный мост на Зеленый остров. Картина дня в RostovGazeta.

Здоровая тенденция

Правительство Ростовской области объявило, что к 1 ноября ими было зафиксировано увеличение числа трудоустроенных медработников первичного звена.

С начала лета в Ростовской области укомплектованность штатов медучреждений первичными врачами возросла на 27,5% и достигла отметки в 82,5%. Вместе с этим средний персонал набрал 77% от необходимой укомплектованности.

Фото: donland.ru

По-прежнему некоторые медучреждения региона испытывают острую нехватку педиатров и участковых врачей, здесь кадровый голод составляет чуть меньше 33% от запланированной укомплектованности.

Сейчас приняты меры, чтобы привлечь новых врачей в медучреждения, в том числе увеличено количество мест в организациях высшего и среднего профессионального образования, занимающихся подготовкой медиков различных уровней и специализаций.

Теплый декабрь

Представитель Росгидрометцентра Виктория Антоненко объявила, что жителей Ростовской области ожидает теплый и дождливый декабрь.

В течение первой декады месяца в регионе будут идти сильные дожди, а температура воздуха в течение суток будет колебаться от минусовых температур до 12 градусов тепла.

Фото: pixabay.com

В середине декабря жителей Ростовской области ожидают холодные ночи с заморозками до -12 градусов, однако в дневное время продолжат лить дожди, а температура воздуха будет держаться на отметке +5 градусов.

В последнюю декаду месяца территорию региона будут накрывать осадки в виде дождей и мокрого снега, а температура будет колебаться от -3 до +5 градусов.

Только вплавь

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что разведен понтонный мост, соединяющий Зеленый остров с городом.

Движение по мосту было остановлено до весны 2022 года, чтобы предотвратить возможные опасные ситуации. Мост будет пришвартован к берегу в районе 29-й Линии, и в случае необходимости его элементы извлекут из воды на берег.

Фото: instagram.com/logvinenko_rnd

Алексей Логвиненко объявил, что с 1 по 10 апреля 2022 года власти города планируют наведение наплавного моста.

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