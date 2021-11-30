Автоэксперт Славнов рассказал о поведении на дорогах при штормовом ветре

Как пишет издание 360tv.ru, эксперт порекомендовал водителям не гнать, а опираться на погодные условия.
Автоэксперт также подчеркнул: несмотря на повышенный уровень опасности на дорогах, многие жители Подмосковья не смогут отказаться от использования личного автотранспорта. Он добавил: совсем отказываться от автомобиля он не стал бы, но на участках, где рекомендованная скорость составляет 60 км/ч, ехал бы в таком режиме, или 50 км/ч, то есть, придерживался рекомендованных правил.
Славнов также напомнил автовладельцам: сейчас самое время поменять летние шины на зимние. Кроме того, он подчеркнул важность соблюдения безопасной дистанции на дорогах в зимнее время.