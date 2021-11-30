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Бушующий в Ростове 30 ноября ураган пришел из Турции

30 ноября 2021, 09:24
Фото: instagram.com/rostov_roads
В Ростовскую область из Турции пришел мощный ураган, скорость ветра достигает 108 километров в час, сообщают синоптики.

О сильной непогоде накануне также предупреждало региональное МЧС. Ураганный ветер бушевал в Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону. Скорость его порывов достигала 32 метров в секунду или 108 километров в час.

Из-за ветра на машины падают деревья, обрываются линии электропередач, обрушаются рекламные щиты. Сейчас в донском регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщают, что ураган пришел из Турции.

Ранее сообщалось, что зима в Ростовской области начнется с сильных дождей, мокрого снега и гололеда.

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