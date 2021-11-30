Бушующий в Ростове 30 ноября ураган пришел из Турции

О сильной непогоде накануне также предупреждало региональное МЧС. Ураганный ветер бушевал в Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону. Скорость его порывов достигала 32 метров в секунду или 108 километров в час.
Из-за ветра на машины падают деревья, обрываются линии электропередач, обрушаются рекламные щиты. Сейчас в донском регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщают, что ураган пришел из Турции.
Ранее сообщалось, что зима в Ростовской области начнется с сильных дождей, мокрого снега и гололеда.