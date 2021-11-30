Логвиненко пригласил в Ростов американского блогера Шейна после его отзыва о городе

Напомним, что блогер на своем канале Youtube высказал мнение о донской столице, которая ему очень понравилась. Он положительно оценил архитектуру зданий администрации, «Ростов-Арены», кафедрального собора.
При этом блогер заявил, что побывать в России ему пока не довелось, но он мечтает о поездке. Свое путешествие он хочет начать с Ростова, который увидел в одном из видео.
Шейн спросил, сможет ли его кто-нибудь встретить и организовать экскурсию. Этот вопрос он задал и сити-менеджеру.
Алексей Логвиненко поблагодарил его за отзыв и заявил, что Ростов, являясь многонациональным городом, открыт для всех.
«Готовы оказать радушный прием Шейну в Ростове и организовать экскурсию по городу и зданию администрации, которое ему понравилось. Нам будет, о чем поговорить и что показать», — прокомментировал градоначальник.
Он добавил, что этот формат общения может быть полезен для продвижения Ростова как туристического центра.