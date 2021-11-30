МЧС: В жилом доме в Люберцах случился взрыв

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на сообщение ведомства, во вторник, 30 ноября, в 04:48 в дежурную часть поступила информация о том, что в деревне Торбеево Люберецкого городского округа, в доме № 22 произошел взрыв.
Дом частично обрушился на две три, пожара не произошло. Из здания вынесли ребенка 2013 года рождения. Девочку передали врачам скорой помощи, информирует РИА «Новости».
Еще двое взрослых и один ребенок самостоятельно вышли из неразрушенной части дома до того, так приехали спасатели. Как сказано в официальном сообщении МЧС, есть пострадавшие.
На месте работали 18 человек и шесть единиц техники, включая трех человек и одну единицу техники — от МЧС. В данный момент выясняются причины и детали случившегося.