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МЧС: В жилом доме в Люберцах случился взрыв

30 ноября 2021, 13:20
Фото: piqsels.com
В частном доме в Люберцах произошел взрыв. Пострадавшего ребенка вынесли из разрушенной части здания, по информации ГУ МЧС по Московской области.

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на сообщение ведомства, во вторник, 30 ноября, в 04:48 в дежурную часть поступила информация о том, что в деревне Торбеево Люберецкого городского округа, в доме № 22 произошел взрыв.

Дом частично обрушился на две три, пожара не произошло. Из здания вынесли ребенка 2013 года рождения. Девочку передали врачам скорой помощи, информирует РИА «Новости».

Еще двое взрослых и один ребенок самостоятельно вышли из неразрушенной части дома до того, так приехали спасатели. Как сказано в официальном сообщении МЧС, есть пострадавшие.

На месте работали 18 человек и шесть единиц техники, включая трех человек и одну единицу техники — от МЧС. В данный момент выясняются причины и детали случившегося.

#Новости#Происшествия
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