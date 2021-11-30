Перспективы ростовского рынка ипотеки и недвижимости до конца 2021 года

«Вторичка» на первом месте по популярности у ростовчан. Доля сделок с готовыми квартирами — 60%. 35% — жилье в строящихся домах. На долю частных домов приходится 5% сделок. Также у нас растет количество кредитов по программе «Коммерческая ипотека». По сравнению с прошлым годом у нас увеличение на 40%. В регионе мы являемся лидером по этому направлению. Во-первых, за счет ставки. Во-вторых, за счет быстрого рассмотрения заявки и выхода на сделку. Средний чек по коммерческой ипотеке максимальный — 5 млн рублей. А еще у нас в «Абсолют Банке» в Ростове-на-Дону выросла доля сделок между городами — когда продавец в одном, а покупатель в другом. Сегодня она достигла 7%. Чаще всего ростовчане покупают жилье в Москве и в Сочи. Отмечу, что в Сочи у нас нет офиса, но после запуска удаленных сделок можно взять ипотеку без визита в банк», — сказала Елена Водяницкая.