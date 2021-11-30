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Санитарно-защитные зоны определят для всех кладбищ в Ростове-на-Дону в 2022 году

30 ноября 2021, 04:00
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в следующем году планируется разработать санитарно-защитные зоны для всех муниципальных кладбищ, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Санитарно-защитные зоны кладбищ — это территории между местами захоронения и жилыми, общественно-деловыми и рекреационными зонами населенных пунктов. Их размер должен исключать негативное воздействие на земельные угодья, водные ресурсы, воздух, на здоровье людей. Эти зоны будут обозначены в документах, никаких заборов ставить не планируется.

В 2019 году документ появился для нового кладбища, остальные являются старыми, поэтому для них такой процедуры предусмотрено не было.

Администрация Ростова планирует разработать санитарно-защитные зоны для всех муниципальных кладбищ в 2022 году.

По словам словам Логвиненко, это одна из первостепенных задач для города. Всего донская столица располагает девятью муниципальными кладбищами. В списке — Северное, Александровское, Верхне-Гниловское, Нижне-Гниловское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Левенцовское, Братское и Ростовское, которое находится на территории Мясниковского района.

Для двух последних санитарно-защитные зоны уже установлены.

Как пояснил Логвиненко, для разработки подобных зон в 2021 году между МКУ «Служба городских кладбищ» и «Фирма Триада» был заключён муниципальный контракт, но по соглашению сторон договор был расторгнут.

«В связи с этим разработку санитарно-защитных зон оставшихся семи кладбищ планируется выполнить в следующем году. Вопрос находится на особом контроле администрации города», — написал Логвиненко.

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