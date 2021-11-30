Санитарно-защитные зоны определят для всех кладбищ в Ростове-на-Дону в 2022 году

Санитарно-защитные зоны кладбищ — это территории между местами захоронения и жилыми, общественно-деловыми и рекреационными зонами населенных пунктов. Их размер должен исключать негативное воздействие на земельные угодья, водные ресурсы, воздух, на здоровье людей. Эти зоны будут обозначены в документах, никаких заборов ставить не планируется.