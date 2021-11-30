Санитарно-защитные зоны определят для всех кладбищ в Ростове-на-Дону в 2022 году

Санитарно-защитные зоны кладбищ — это территории между местами захоронения и жилыми, общественно-деловыми и рекреационными зонами населенных пунктов. Их размер должен исключать негативное воздействие на земельные угодья, водные ресурсы, воздух, на здоровье людей. Эти зоны будут обозначены в документах, никаких заборов ставить не планируется.
В 2019 году документ появился для нового кладбища, остальные являются старыми, поэтому для них такой процедуры предусмотрено не было.
Администрация Ростова планирует разработать санитарно-защитные зоны для всех муниципальных кладбищ в 2022 году.
По словам словам Логвиненко, это одна из первостепенных задач для города. Всего донская столица располагает девятью муниципальными кладбищами. В списке — Северное, Александровское, Верхне-Гниловское, Нижне-Гниловское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Левенцовское, Братское и Ростовское, которое находится на территории Мясниковского района.
Для двух последних санитарно-защитные зоны уже установлены.
Как пояснил Логвиненко, для разработки подобных зон в 2021 году между МКУ «Служба городских кладбищ» и «Фирма Триада» был заключён муниципальный контракт, но по соглашению сторон договор был расторгнут.
«В связи с этим разработку санитарно-защитных зон оставшихся семи кладбищ планируется выполнить в следующем году. Вопрос находится на особом контроле администрации города», — написал Логвиненко.