В Ростовской области планируют сократить 400 коек в ковидных госпиталях в декабре

Posted 30 ноября 2021, 17:09
Published 30 ноября 2021, 17:09
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Во время заседания оперштаба власти сообщили, что в 43 инфекционных госпиталях действуют 5414 коек. Из-а снижения загруженности госпиталей до 68% коечную мощность официально решили сократить на 400 коек, что составляет более 7,3% от общего числа мест для размещения зараженных коронавирусом.
Падение загруженности ковидных госпиталей наблюдается с середины ноября, когда инфекционные больницы были загружены на 92%.
Ранее главный санитарный врач региона сообщил, что жители Ростовской области стали легче переносить течение болезни после заражения коронавирусом.