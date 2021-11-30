В Ростовской области планируют сократить 400 коек в ковидных госпиталях в декабре

В Ростовской области коечный фонд ковидных госпиталей планирую сократить на 7,38%, об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Во время заседания оперштаба власти сообщили, что в 43 инфекционных госпиталях действуют 5414 коек. Из-а снижения загруженности госпиталей до 68% коечную мощность официально решили сократить на 400 коек, что составляет более 7,3% от общего числа мест для размещения зараженных коронавирусом. Падение загруженности ковидных госпиталей наблюдается с середины ноября, когда инфекционные больницы были загружены на 92%. Ранее главный санитарный врач региона сообщил, что жители Ростовской области стали легче переносить течение болезни после заражения коронавирусом.