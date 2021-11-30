В Ростовской области силовики вскрыли хищение 1,2 млн рублей при строительстве школы

Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». В доме и на месте работы Хайруллина, в Министерстве строительства региона, а также в доме бывшего исполняющего обязанности директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Олега Ткачева прошли обыски. Оперативники изъяли документы, которые свидетельствуют о причастности Хайруллина к противоправной деятельности. Также был определен круг сообщников и пособников, которые способствовали хищению денег.