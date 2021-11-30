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В Ростовской области силовики вскрыли хищение 1,2 млн рублей при строительстве школы

30 ноября 2021, 07:21
Фото: donland.ru
школа в селе Троицкое
Пресечена противоправная деятельность директора МКУ «Управление капитального строительства» Артура Хайруллина, который занимался строительством школы на 600 мест в селе Троицкое в Ростовской области, сообщил RostovGazeta источник в силовых ведомствах.

В октябре прошлого года Хайруллин заключил договор на строительство школы с ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик». Хотя контроль должно было осуществлять само Управление капремонта.

Для получения денег из областного бюджета Ростовской области на оплату договоров в октябре 2020 года Хайруллин направил документы в Минстрой, а в декабре уже получил оплату 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». В доме и на месте работы Хайруллина, в Министерстве строительства региона, а также в доме бывшего исполняющего обязанности директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Олега Ткачева прошли обыски. Оперативники изъяли документы, которые свидетельствуют о причастности Хайруллина к противоправной деятельности. Также был определен круг сообщников и пособников, которые способствовали хищению денег.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подрядчика - директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Олега Ткачева.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону заполнены все места в отделении реанимации ковидного моногоспиталя на базе больницы № 6.

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