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В Ростовской области закрыли 36 групп в детсадах из-за случаев заражения COVID-19

30 ноября 2021, 12:35
Фото: freepik/ freepik.com
В 33 детских садах Ростовской области закрыли 36 групп из-за распространения коронавируса, это сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Напомним, что с 29 ноября в Ростовской области был смягчен ряд ограничений, которые действовали из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу. Теперь граждане с противопоказаниями могут показать подтверждающую это справку и отрицательный ПЦР-тест. Самоизоляция перестала быть обязательной для граждан с противопоказаниями. Дети получили возможность спокойно посещать соревнования.

Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалёв сообщил, что в настоящее время по причине ОРВИ и коронавируса полностью закрытых дошкольных организаций в Ростовской области нет.

По его словам, закрыта одна школа в Дубовском районе, а также в 33 детских садах приостановлена работа го 36 групп, а также четырех групп в четырех иных дошкольных образовательных учреждениях.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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