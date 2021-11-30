В Ростовской области закрыли 36 групп в детсадах из-за случаев заражения COVID-19

Напомним, что с 29 ноября в Ростовской области был смягчен ряд ограничений, которые действовали из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу. Теперь граждане с противопоказаниями могут показать подтверждающую это справку и отрицательный ПЦР-тест. Самоизоляция перестала быть обязательной для граждан с противопоказаниями. Дети получили возможность спокойно посещать соревнования.
Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалёв сообщил, что в настоящее время по причине ОРВИ и коронавируса полностью закрытых дошкольных организаций в Ростовской области нет.
По его словам, закрыта одна школа в Дубовском районе, а также в 33 детских садах приостановлена работа го 36 групп, а также четырех групп в четырех иных дошкольных образовательных учреждениях.