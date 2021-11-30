В Ростовской области закрыли 36 групп в детсадах из-за случаев заражения COVID-19

Напомним, что с 29 ноября в Ростовской области был смягчен ряд ограничений, которые действовали из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу. Теперь граждане с противопоказаниями могут показать подтверждающую это справку и отрицательный ПЦР-тест. Самоизоляция перестала быть обязательной для граждан с противопоказаниями. Дети получили возможность спокойно посещать соревнования.