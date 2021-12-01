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Более 1,8 млн жителей Ростовской области вакцинировались от COVID-19 за два года

1 декабря 2021, 14:04
Фото: donland.ru
вакцинация
В Ростовской области прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 1,8 миллиона добровольцев, заявил губернатора Василий Голубев.

Об этом стало известно на совещании, которое провела вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Губернатор заявил, что в область привезли 2,7 миллиона доз вакцины.

Завершили вакцинацию более 1,7 миллиона граждан, план составляет 2,7 миллиона человек. Глава региона отметил, что недоволен темпами вакцинации и будут приняты соответствующие меры. В том числе запланирована информационная работа с жителями области.

Ранее стало известно, что в Ростовской области противников вакцинации перевоспитают чеченские старейшины. До этого привлекали сотрудников краевого Минздрава, но подействовало это не на всех.

#Желтые новости#Илья Ульянов
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