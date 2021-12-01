Более 1,8 млн жителей Ростовской области вакцинировались от COVID-19 за два года

Об этом стало известно на совещании, которое провела вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Губернатор заявил, что в область привезли 2,7 миллиона доз вакцины.
Завершили вакцинацию более 1,7 миллиона граждан, план составляет 2,7 миллиона человек. Глава региона отметил, что недоволен темпами вакцинации и будут приняты соответствующие меры. В том числе запланирована информационная работа с жителями области.
Ранее стало известно, что в Ростовской области противников вакцинации перевоспитают чеченские старейшины. До этого привлекали сотрудников краевого Минздрава, но подействовало это не на всех.